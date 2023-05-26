Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Öyle bir sandıkları dolduralım ki herkes kazansın. Türkiye kazansın. Muhalefet de kazansın millet de kazansın. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçim Türkiye'nin seçimi, 21. Yüzyılın Türk dünyasının yüzyılının seçimini yapıyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyükçekmece Tepecik meydanında vatandaşlarla buluştu. Büyükçekmece'deki imar planıyla ilgili konuşan Yıldırım, 28 Mayıs seçiminden sonra bu sorunların çözüleceğini dile getirdi. Yıldırım, 'Şimdi değerli kardeşlerim, buranın önemli bir sorunu var değil mi yıllardır ' Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm niye yapılamıyor? İmar planı çıkmadığı için yapılamıyor. Nihayet 4 sene aradan sonra imar planını AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisinin baskısıyla çıkardık. Fakat ondan sonra ne oldu? Bir türlü askıya çıkmıyor. Askıya çıkmayınca da süreç başlamıyor. Yani mecliste engelleyemediklerini keyfi olarak askıya çıkarmayarak oyalıyorlar. Ne kadar oyalarsanız oyalayın. 28 Mayıs'tan sonra 2024'ün kapıları açılacak ve bu sorunlar inşallah çözülecek. Açık ara önde birinci yaptık. 2.5 milyondan fazla oy farkıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci yaptık. Azıcık kısa kaldı. 260 bin oy eksiğimiz kaldı. Birinci turda seçime katılanların oy verenlerin yarısından bir fazlası lazımdı. Onun için seçim sonuçlanmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu Pazar gününe kaldı. Geç olsun güç olmasın. Bu sefer öyle, yarım puan, bir puan değil. Açık ara önde pazar günü milletin adamı, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye hazır mıyız kardeşlerim? Onun için 2024'e gitmeden önce 28 Mayıs yani bu Pazar işi bitirmemiz lazım. Başkanım. Öyle bir sandıkları dolduralım ki herkes kazansın. Türkiye kazansın. Muhalefet de kazansın millet de kazansın. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçim Türkiye'nin seçimi, 21. Yüzyılın Türk dünyasının yüzyılının seçimini yapıyoruz" diye konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023