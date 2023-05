Binali Yıldırım: Millet İttifakı değil, menfaat ittifakı

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, " Millet İttifakı, Millet İttifakı değil, ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Niye menfaat ittifak diliyorum? Kardeşim daha seçim yok ortada. Ortaya düşmüşler. Her şeyi paylaşmışlar. Kavga ediyorlar. Daha seçim olmadan, sen mi bakan olacaksın? Ben mi bakan olacağım? Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını böyle ulufe gibi dağıtıyorlar" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultanbeyli Sivil Toplum kuruluşları buluşması kapsamında STK'lar ve partililerle buluştu. Seçimin 14 Mayıs'ta bitmesini istediklerini söylerken, vatandaşın bu kararına saygı duyduklarını ifade etti. Yıldırım, "Gönül isterdi ki, bu iş 14'nde bitsin. Seçim değil, geçim meselesi üzerinde daha çok kafa yoralım, daha çok çalışalım isterdik. Ama olmadı. Vatandaşımızın, milletimizin, seçmenin takdiri başımız, gözümüz üzerinde yeri vardır. Ama siz, aslında gerekeni yaptınız. 14'nde Cumhur İttifakı'nı kahır ekserle, 323 milletvekiliyle meclise soktunuz. Yani dediniz ki, meclis sizin, yaşama organında artık siz varsınız. Esasında Cumhurbaşkanını da seçtiniz. Açık ara önder, 20 yıldır bu ülke için gecesini gündüzüne katan, arkadaşlarıyla da beraber Türkiye'yi çağ atlatan, 100 yıllık işleri 20 yıla sığdıran Recep Tayyip Erdoğan'ı da seçtiniz. Millet İttifakı, Millet İttifakı değil, ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Niye menfaat ittifak diliyorum? Kardeşim daha seçim yok ortada. Ortaya düşmüşler. Her şeyi paylaşmışlar. Kavga ediyorlar. Daha seçim olmadan, sen mi bakan olacaksın? Ben mi bakan olacağım? Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını böyle ulufe gibi dağıtıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, değerli kardeşlerim biz bu Anayasa değişikliğini yaparken, birden fazla Cumhurbaşkanı olacak dediğimizde bizi yerden yere vurdu, arpalık oluşturuyorsunuz. Kim bilir belki de 10 tane atayacaksınız. Her birine bir makam aracı vereceksiniz, her birine bir makam odası vereceksiniz, israf, arpalık diye başınızın etini yedi. Meğerse biz onun için yapmışız. Yani biz Cumhurbaşkanımız seçildi 1 tane evi idare etti, 5 sene. Daha bunlar seçilmeden milletten yetki almadan 7 tane dağıttılar. 5 tane de ceplerinde duruyor. Onu da daha sonra açıklayacaklar. Ama ömürleri yetmeyecek. Pazar günü bütün hayalleriyle birlikte bay bay deyip gidecekler" diye konuştu.

"İLK DEFA TARİHTE YIL İÇİNDE 2 DEFA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPTIK"

Başkanvekili Yıldırım, "Evet onun için, birinci hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Zaten aşağı doğru gelmeye başladı. 60'larda 70'lerde bugün 40 seviyelerine geldi. Daha da düşecek. Eğer, ya enflasyonu boş ver. Biz paraları arttıralım dediğiniz zaman en büyük felakettir. Hiçbir zaman arkasından yetişemezsiniz. Önemli olan enflasyonu kontrol altına almak, ondan sonra da enflasyonun üzerinde refah, vatandaşımıza sağlamaktır. Geçen sene, geçen kış kar yılı var yılıydı. Eken herkes iyi para kazandı. Ticaret yapan iyi para kazandı. Üreten iyi para kazandı. Mağdur olan kim? Emekli ve sabit gelirli vatandaşlarımız. Özellikle emeklilerin, önce 2 bin 500'den 3 bin 500'e, 5 bin 500'e sonradan 7 bin 500'e çıkardık. İlk defa tarihte yıl içinde 2 defa asgari ücrete zam yaptık. Bu yılda ihtiyaç olursa yine yapılacak. Amaç üst gelir gruplarıyla, alt gelir grupları arasındaki mesafeyi kapatmak. Böylece sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak" ifadelerini kullandı.

