Binali Yıldırım Küner Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Binali Yıldırım 1 milyon mülteci gidecek noktaya gelmiştir (3)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte Yıldırım'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya yer aldı. Yıldırım, vatandaşların yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Burası İzmir'in Küner Mahallesi. Burası İzmir'in mahalleleri arasında en yüksek oyu veren yer. Pazar günü de yüzde 95'i taahhüt eden bir mahallemiz. Ben 'Sayın Cumhurbaşkanımızı sizinle görüştürmeye çalışacağım ama bu size pahalıya mal olur' dedim. Onlar da 'Yeter ki sesini duyalım' dediler. Biliyorum, Sivas'ta programdasınız. Ben sizi Küner halkıyla baş başa bırakıyorum? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan mahallelilere seslenerek, Küner sakinlerine Sivas'tan en kalbi duygularla sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Burada da bugün çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Şu anda mitingten çıktık. Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen, diyoruz ki sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır? ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN İZ BIRAKMAKTIR'

Binali Yıldırım Küner, Mahallesi sakinlerine yaptığı konuşmasında makam ve mevkiinin gelip geçici olduğunu ifade ederek, Önemli olan iz bırakmaktır. Kimisi oturduğu koltukta iz bırakır kimisi de is bırakır. Bizler iz bırakmak için çalıştık, çabaladık? dedi. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ettiği sırada bir kişinin telefon kullanmadığını söylemesi üzerine, Sen dünyanın en mutlu insanısın. Yat kalk şükret. Telefon şimdi telefon olmaktan çıktı, emziğe döndü? diye konuştu. Daha sonra yeniden sözlerine devam eden Yıldırım, Bunlar laftan anlamıyorlar. O halde bunların anladığı dilden konuşmanın zamanı geliyor. İnşallah onu da başaracağız, yaptıkları haksızlıklara son vereceğiz. Sözü uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İş bellidir, karar bellidir, aday bellidir. Hayırlı uğurlu olsun. Artık pazar gününü iple çekiyoruz. Öyle bir cevap vereceğiz ki, Kandil'dekilerin sesi soluğu kesilecek. Pensilvanya'dakilerin gıkı çıkmayacak. Onların arkasında ipini ellerinde bulanların da heveslerini kursaklarında bırakacağız? diye konuştu.

'SÖZ UÇAR ESER KALIR'

Binali Yıldırım, Bu sevgi, bu coşku, bu heyecan olduğu müddetçe bizi karada, havada, denizde, İzmir'de, Türkiye'de kimse durduramaz. Küner'de de Develi'de de Recep Tayyip Erdoğan sevgisi hiç değişmez. Küner'de biz 90'ları da gördük. Küner'e 95 yakışır. Küner, Develi, Dereköy, Yeniköy, Akçaköy, Çatalca, Şaşal köylerine ilk işimiz doğalgazı götürmek. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Size hizmet etmek bizim için ibadettir. Cumhurbaşkanımız ne diyor; 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Bizim sözümüz öbürlerininkine benzemez. Ne diyorlar 'Sana söz' diyorlar. Acaba kime söz verdin Senin hiçbir sözünü yerine getirdiğini görmedik Bunların hepsini pazar günü sandığa biriktirin. Enerjinizi burada harcamayın. Demek ki söz uçar, eser kalır. Binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa, sola, önünüze, arkanıza bakın bizim eserlerimizi göreceksiniz. İşimiz hizmet, gücümüz millettir? diye konuştu. (DHA)

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