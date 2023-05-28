Üye Girişi
Haberi Paylaş
Binali Yıldırım: 'Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi'

Binali Yıldırım: 'Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi'

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, 'Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Binali Yıldırım Millet İttifakı AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title