Binali Yıldırım, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda şoförlerle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında şoförlerle bir araya geldi. Yıldırım, odanın kendilerine ilettiği talepleri mutlaka değerlendireceklerini belirtti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da sorunlarının sigorta cezaları ve belediyelerin kiralık plaka konusu olduğunu belirterek, bu konulara çözüm bulunmasını talep etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında şoförlerle bir araya geldi.

Yıldırım, oda üyeleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, taksicilerin dünyanın en zahmetli işini yaptığını, insan yükünün ağır olduğunu belirterek, taksicilerin her türlü sorunu bulunan insanla her gün beraber olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, hizmet sektöründe bir yanlışı düzeltmek için 28 doğru iş yapmanın gerektiğini ifade ederek, titiz ve hassas davranmanın önemine işaret etti. Yıldırım, odanın kendilerine ilettiği talepleri mutlaka değerlendireceklerini belirtti.

Seçim ve ulusal güvenlikle ilgili konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"PKK'nın Kürtlere ne faydası var? Çocukları öldürüyor, dağa kaçırıyor. Türklere ne faydası var? Zararından başka bir şeyi yok bu örgütün. Bunların Türkler, Kürtler diye bir derdi yok. Ama bizim PKK diye bir sorunumuz var, artık o da yok. Şu an kafalarını çıkartamıyorlar. Dışarıda 30 kilometrelik bir şerit oluşturduk ki içeri girmeden orada temizleyelim. Bunları şımartan, para ve silah veren belli. Roketatar ve bombayı Kürt köyüne atıyor, onlarca sivili katlediyor. 40 bin şehit verdik. Böyle bir akıl tutulması yaşanabilir mi ya? Azılı terör örgütünden medet umularak seçim kazanılır mı? 14'ünden sonra U dönüşü yaptılar. Bu sefer 'teröre karşıyız, Fetöcülerle siz kol kolasınız, bizim alakamız yok' gibi laflar. Yemezler. O halde pazar günü gereğini yapıyoruz."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da sorunlarının sigorta cezaları ve belediyelerin kiralık plaka konusu olduğunu belirterek, bu konulara çözüm bulunmasını talep etti.