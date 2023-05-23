Binali Yıldırım, İzmir'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Yedi Göller Rüya Vadisi'nde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda alacağı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını vurguladı.

CHP'nin 25 yıldan fazla süredir İzmir Büyükşehir Belediyesini yönettiğini kaydeden Yıldırım, "İzmir'in hali ortada. 2014'te aday oldum, 'Kentsel dönüşüm' dedim. Hemen bana 'Rantsal dönüşüm, kime peşkeş çekiyorsunuz?' dediler. Önümüzü kestiler. Deprem oldu. 117 canımızı verdik. Biz o çalışmaları başlatsaydık, bugün başka bir İzmir görecektik." ifadelerini kullandı.

Altyapı, ulaşım ve sağlık alanında İzmir'de yapılan işlerde Ak Parti'nin imzası olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İzmir, CHP'ye oy veriyor diye bunları yapmasa mıydık? Depremzedelere bir ev vermişler, seçimin ertesi günü 'Buradan bize oy çıkmadı' diye kapı dışarı ediyorlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamışlar. İnsanlık bu değil. Bunlara insanlık dersini gösterme zamanı geliyor. Pazar günü bunlara bir insanlık dersi verelim mi? Hizmette siyaset olmaz bizim düsturumuz oldu. Hizmeti insana yaparız. Siyaseti seçim sahalarında yaparız o ayrı bir şey. Seçim biter her şey bir tarafa bırakılır, hizmet etmeye devam edilir. Bu anlayışla çalışıyoruz, çalışacağız."

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yaptığı konuşmada CHP'yi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti ve MHP Buca İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, Eski İzmir Pazaryeri'nde Sivas Güneykayalılar Buluşması'na katıldı. Sivaslılarla sohbet eden Yıldırım, sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.