Binali Yıldırım: 'İnce'ye yapılan yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz'

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarını kınayarak, "Bunların tamamı FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Konya'ya geldi. AK Parti Konya İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Binali Yıldırım, burada açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik kaset iddialarına değinerek, "Dünden beri kamuoyunda bir gelişmeyi birlikte yaşıyoruz. Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25'te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetlerdir. Dolayısıyla İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da okyanus ötesi, FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelerine iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesine aynen devam etmesidir. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetli kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir" dedi.

"Millet İttifakı adayı panikledi"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz fevkalade bir gelişme yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Kandil'den bölücü PKK terör örgütünün dağ kadroları ardı ardına destek açıklaması yapmaya başladı. Yetmedi PYD, YPG, SDG oradakiler de bu koroya katıldı. 'Onlar yapar, biz durur muyuz?' diye FETÖ'cüler de var gücüyle destek açıklaması yapmaya başladı. 'Tayyip Erdoğan'ı bu sefer indireceğiz ve Millet İttifakı adayını seçtireceğiz' dediler. Bu durum milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Tabii Millet İttifakı adayı panikledi. HDP, rengi değişmiş adıyla SDG veya YDG bunlar vasıtasıyla dağ kadrolarına 'aman yavaş olun, sizin bu açıklamalarınız bize zarar veriyor, biz sizin desteğinizi biliyoruz ama biraz sabırlı olun' diye haber gönderdiler" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. - KONYA