Binali Yıldırım: 'Hemşehrilerim vefasını da ferasetini de gösterecek'

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Erzincanlı hemşehrilerim vefalıdır, feraset sahibidir. Ülkesini, milletini sever. Bu seçimlerde de gerekeni yapacağına inancım tamdır" dedi.

Bu ülkeye huzur getirmek için büyük bedel ödendiğini, terör örgütlerini cesaretlendirecek, konuşturacak bir ortamı, Erzincanlıların asla kabul etmeyeceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi;

"Bu seçim ilk defa hiç bir seçimde olmadığı kadar, önemli gelişmelere sahne oldu. 14 Mayıs'taki seçimler, oy kullanacak 64 milyonun ilgisinden daha fazla; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere'nin ilgisini çekmeye başladı. Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin'

Cumhur ittifakına karşı, onlar yetmiyor. 40 bin insanımızı şehit eden ve bugün bitme noktasına gelen PKK, yetmedi onların uzantıları, yetmedi alçak FETÖ, hepsi bir anda Millet İttifakı'na destek açıklaması yapmaya başladı. Maalesef terör örgütleri meşrulaştırılmaya çalışılarak sandığa getiriliyor. Ben inanıyorum ki, değerli hemşehrilerim, terör örgütlerinin ve arkasındaki küresel güçlerin huzurumuza, güvenliğimize yönelik kirli oyunlarını bozacaktır"

Millet ittifakının, terör örgütlerinin kendilerine yönelik yaptığı, ardı arkası kesilmeyen destek açıklamalarına kulaklarını tıkadığını ifade eden Yıldırım, "Onlar cevap vermesin. Onlar kulaklarını tıkasın. Ama Erzincanlı hemşehrilerim, ülkemizin karşı karşıya kalacağı tehditleri değerlendirerek, gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.

21 yıldır tabiri caizse şeytan taşlamaktan arada kalan zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok iş yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti.

"Cumhuriyetten beri, istikrarsızlıktan, zayıf yönetimlerden, darbelerden dolayı, geciken işleri hakikate dönüştürerek, milletimizi eserlerle buluşturduk. Yaptıklarımız ortada. Can Erzincan'ımız da bundan hakettiğini aldı. Yeter mi? Yetmez. İnşallah, Türkiye yüzyılında ülkemiz, daha da kalkınacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesinin üstünde yerini alacaktır. Bugün yaşadığımız enflasyon hayat pahalılığı ile ilgili sorunlar da gündemimizden çıkacaktır.

Erzincanlı hemşehrilerim beni bilir, benim için Erzincan'ın ne anlama geldiğini de iyi bilir. Ben hemşehrilerimden hiç bir zaman şüphe etmedim. Hemşehrilerimin, milletin adamı, adam gibi adam Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oy ile seçeceğine, AK Parti Milletvekili Adaylarımız Süleyman Karaman ile Mehmet Cavit Şireci'yi de TBMM'ye, temsilcileri olarak göndereceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile, 14 Mayıs seçimlerin ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" - ERZİNCAN