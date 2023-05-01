Binali Yıldırım: 'Bu seçimlerde PKK, PYD, YPG ve FETÖ meşrulaştırılıyor'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde ilk defa PKK, PYD, YPG bölücü terör örgütleriyle FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, programına Valilik ziyareti ile başladı. Burada şeref defterini imzalayan Yıldırım, şehir yatırımları ile ilgili bir süre Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve şehir protokolü ile görüştü. Daha sonra Kırşehir Müzesi açılışına katılan Yıldırım, kendisini karşılayan Kırşehir Abdallar Topluluğu'nun Neşet Ertaş'ın 'Nar Tanesi' şarkısına davul zurnayla birlikte eşlik etti. Yıldırım ardından AK Parti seçim bürosu önüne gelerek burada toplanan kalabalığa seslendi.

Binali Yıldırım'ın Kırşehir programı, gençlik sohbetinin ardından sona erdi.