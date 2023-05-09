Binali Yıldırım : Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi" dedi.

'Oy namustur' diyen Yıldırım, "Ülkenin cumhurbaşkanlığına talip olacaksın. Seçimler yaklaştı, kaybedeceğini anlıyorsun hemen ben 'Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum' diyorsun. YSK 70 yıldır aslanlar gibi seçim yapıyor. Bütün dünya takdir ediyor. Sen güvensen ne olur, güvenmesen ne olur. Çamura yatmak için şimdiden bahane hazırlamayı bu millet yemez. Bir yandan da diyor ki, 'ABD'de 'darkweb' diye bir şey varmış. Bunlar onun hakkında bir şeyler çıkaracakmış. Ben şimdiden uyarıyorum' diyor. Kemal Bey, eğer 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Sen bir mağduriyet yaşarsan en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz. İnsani konulardaki tecrübemizi bütün Türkiye ve dünya bilir. İtibar suikastı yapma konusunda biz onların eline su dökemeyiz" diye konuştu.