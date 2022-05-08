Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır (2)

BİNALİ YILDIRIM 'TOY BEYİ' SEÇİLDİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve milletvekilleriyle birlikte Sarıçam ilçesi, Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katıldı. Şenlikte kurulan çadırları gezip, Yörük Türkmenlerle sohbet eden Yıldırım, yöresel kıyafetler giyip 'Toy Beyi' seçildi.

Üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerini de açıklayan Bakan Kirişci, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak, küçükbaş hayvan üreticilerimize piyasanın oldukça altında bir fiyat ile son 7 ayda yaklaşık 14 bin ton arpa dağıttık. Her ay 15 ilçemizde iki bine yakın üreticimiz, bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca üreticilerimize 20 ila 25 milyon TL maddi destek sağlanmış durumda. Tarım ve orman alanında bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 2023 yılında gelmiş geçmiş en yüksek oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini söyledi. Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etmek için şenlikten ayrıldı.