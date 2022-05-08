Binali Yıldırım: Bize düşen güçlü olmak, masum ve mağdur insanlara destek olmaktır

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tutum içerisine girdiklerini gördük. Bize düşen bu topraklarda dimdik durmak, güçlü olmak, etrafımızdaki masum ve mağdur insanlara da destek olmaktır" diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her yıl geleneksel olarak yapılan 18'inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'ne katılmak üzere Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım ile Bakan Kirişci'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu eşlik etti. Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Yıldırım ile Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladı. Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Elban ile bir süre sohbet ettikten sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nin düzenlendiği Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki Yörük Ormanı'na gitmek üzere AK Parti İl Başkanlığı binasından ayrıldı.