Binali Yıldırım: "(3600 ek gösterge düzenlemesi) Sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz" - Haberler

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Binali Yıldırım: "(3600 ek gösterge düzenlemesi) Sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz"

AA - Barış Yalçınkaya - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması" programında konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması" programında konuştu. (3)

AA / Barış Yalçınkaya - Politika

Politika, Haberler

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