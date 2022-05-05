Binali Yıldırım: "(3600 ek gösterge düzenlemesi) Sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz"
AA - Barış Yalçınkaya - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması" programında konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması" programında konuştu. (3)
AA / Barış Yalçınkaya - Politika