AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığının düzenlediği Burdur İş Dünyası Buluşması programında kentteki iş insanları ile bir araya geldi. Yıldırım, seçimlerde Millet İttifakı'nın aday belirlemek için yaptığı yuvarlak masa toplantısını eleştirerek, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu söyledi. Ayrıca, yerli ve milli Togg otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağını, F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz, FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz, yerli ve milli Togg otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağını, F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin il başkanlığının düzenlediği Burdur İş Dünyası Buluşması programında kentteki iş insanları ile bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki otelde düzenlenen toplantıda konuşan Binali Yıldırım, 6 Şubat'taki depremlerde 650 bin konut, 56 bin binanın yıkıldığını ve 50 bin insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Bugüne kadar temeli atılan konut sayısının 132 bine ulaştığını belirten Yıldırım, 319 bin konutun bir yıl içinde teslim edileceğini anlattı. Yıldırım, "Depremin bize faturası 2 trilyon lira. Bizim milli gelirimizin yüzde 15'i. Biz 3 yıllık kalkınmamızın tamamını oraya harcayacağız" ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey, adaylığını açıkladı, aynı anda dağdan PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG, Amerika'dan, Avrupa'dan FETÖ, Kemal Bey'e destek açıklaması yaptı ve hatta Yeşil Sol Parti üzerinden dağdaki bölücü terör örgütü işi daha da ileri götürdü. Dedi ki, 'Yerel özerklik gelecek, eyalet gelecek. Tepemizden İHA'lar, SİHA'lar, akıllı mühimmatlar yok olacak. Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak. Apo başta olmak üzere bütün tutsaklar salıverilecek' vesaire. Yani onu Kemal Bey de söylüyor, 'Filanı çıkaracağım, bütün FETÖ'den atılanları tekrar işe alacağım'. Kardeşim bak, bir yanda 40 bin şehidimiz var. Bedel ödemişiz, ülkenin birliği, kardeşliği için. Diğer yandan 15 Temmuz'u yaşamışız, 251 şehidimiz var. Siz, kimin adına bu sözleri veriyorsunuz? Türkiye bir hukuk devleti. Bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Tek adam' diyeceksiniz, bir yandan da nerede hukuk? 'Gelince şunu çıkaracağım, bunu yapacağım, edeceğim'. Önce hukuka, hukuk devletine, adalete kendiniz inanmanız lazım. Biz, FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz, yerli ve milli Togg otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağını, F-35'ler verilmedi diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz."

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