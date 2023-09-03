Binali Yıldırım, Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul'daki özel bir hastanede tedavileri yapılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti. Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı. Binali Yıldırım, hastaneden çıktığı sırada yanına yaklaşan vatandaşlarla da tokalaşıp, kısa süreli sohbet etti.