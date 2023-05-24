Binali Yıldırım : 1 milyon mülteci gidecek noktaya gelmiştir (4)

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menderes'teki programının ardından Torbalı ilçesinde miting gerçekleştirdi. Miting programında Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir milletvekilleri yer aldı. Torbalılara hitap eden Yıldırım, "Torbalı pazar günkü müjdeyi bugün haber veriyor. 14'ünde bir seçim yaptık. 14'ündeki seçime giderken bunlar ne dediler? 'Yüzde 60 ile geliyoruz' dediler. Olmadı 38'e düşürdüler. Çıkıp televizyonlara bir de yalan yanlış bilgiler verdiler. Fakat millet 14 Mayıs'ta ne dedi? Torbalı'daki bir kardeşimiz bana yazmış ben de size okuyayım; '14 Mayıs'ta yüze vurdu ifadesi, ben size söylemiştim bir tanesi. Reis yine kazanacak o en iyisi, Torbalı'dan duydu Binali Bey bu sesi'. Aday olunca Kemal Bey ne oldu? Kandil'den PKK'lılar bülbül gibi ötmeye başladılar. Ne dediler? 'Tayyip Erdoğan gidecek, hapishaneler boşalacak, teröristler serbest kalacak. Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak. Güneydoğuda özerklik, yerel yönetim kurulacak. Artık şu işi bitirin çünkü bu İHA'lardan, SİHA'lardan kafamızı kaldıramıyoruz tepemize bombalar yağdırıyorlar'. Onlar bırakıyor, FETÖ'cüler sazı ele alıyor. Onlar da ne diyor? '15 Temmuz'un intikamını alacağız' Bu topraklar için 40 bin şehit verdik. 15 Temmuz'da alçak FETÖ kalkışmasına karşı ay yıldızlı bayrağını eline alan 7'den 70'e herkes meydanlara indi mi? Reisine sahip çıktı mı? Ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. 14 Mayıs'ta bunlar dersini aldıktan sonra mecliste çoğunluğu kaybettiler. 323 tane Cumhur İttifakı milletvekili çıkarttıö dedi.

'BU KADAR KISA SÜREDE BU KADAR DÖNÜŞ TEHLİKELİDİR'

Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına dikkati çeken Yıldırım, "Baktılar 14 Mayıs'ta pabuç pahalı. Meclis gitti. Cumhurbaşkanlığında da 2,5 milyon daha az oy aldılar. Bu sefer havaları indi. Ayakları yere değmeye başladı. Bununla kalmadılar. 'En milliyetçi benim, en ülkücü benim, biz teröre karşıyız, FETÖ'yle siz arkadaş oldunuz' dediler. Bu kadar kısa sürede bu kadar dönüş tehlikelidir. Kazaya uğrarsınız, virajı alamazsınız, şarampole yuvarlanırsınız. Bu kadar keskin dönüş olmaz. Bunlar Torbalı'nın insanlarını akılları bir şeye ermez mi zannediyor? Torbalı bunu yer mi? Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçiyor muyuz? Bu seçimler öyle bir seçim ki bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Türkiye. Türkiye kazanacak, İzmir kazanacak ama ülkemizi bölmeye çalışanlar, terör örgütleri ve onun arkasındaki ülkeler kaybedecek. Sandıkları ağzına kadar dolduracağız. Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçiyoruz tamam mı? Torbalı, torbanın eksik kalan kısmını da dolduralım mı'ö ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu? da, "14 Mayıs'ta bu aziz millet, tüm oyunları bozan millet oldu ve 28 Mayıs'ta yine bu millet tüm oyunlara tek cevabını verecek. Ne diyecek? Recep Tayyip Erdoğan. Sadece ve sadece şunu istirham ediyorum. 14 Mayıs'ı fersah fersah geçmemiz lazım. Onun için şurada dört gün kaldı. Rekorların rekorunu kırıp Cumhurbaşkanımızı yüksek oyla Torbalı'dan, İzmir'den seçmeye hazır mıyız? Işte sizde bu aşk, sizde bu inanç oldukça bizi kimse durduramaz. Rabbim sizlerden razı olsunö diye konuştu. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023