Bilecik Valisi Şefik Aygöl POMEM'de Polis Memur Adaylarıyla Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen yemeğe katılarak polis memur adaylarıyla bir araya geldi. Vali Aygöl, adaylara devletin güvenliğini ve adaletini temsil etme sorumluluğunu hatırlattı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl POMEM'de davet edilen yemeğe katılarak polis memur adaylarıyla bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl POMEM'de davet edilen yemeğe katılım gösterdi. Eğitim gören polis memuru adaylarıyla bir araya gelerek sohbet muhabbet etti. Devletin güvenliğini ve adaletini temsil edeceklerini belirten Vali Aygöl, "Üzerinizde taşıyacağınız üniforma ve ifa edeceğiniz şerefli meslekle Devletimizin adalet ve merhamet yüzünü göstereceksiniz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK