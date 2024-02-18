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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle kitap okuyup ebru yaptı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı çerçevesinde öğrencilerle kitap okuyup, ebru yaptı. Vali Aygöl, öğretmenlerle de bir araya gelerek desteklerini ifade etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı çerçevesinde öğrencilerle kitap okuyup, ebru yaptı.

Vali Şefik Aygöl, Dodurga beldesinde Dodurga İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. 4-A sınıfı öğrencileri ile Bil-En Programı çerçevesinde kitap okuma etkinliğine katılan Vali Aygöl, ardından 1-A sınıfında öğrencilerle birlikte ebru yaptı. Anasınıfını da ziyaret eden Aygöl, minik öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, "Öğretmenlik sadece maaş yahut mesaisi için yapılacak bir meslek değildir. Sizler bir nesil yetiştiriyorsunuz. Bu kadar kutsal ve değerli bir meslektir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin mesleki sorumlulukları tahminlerin ötesinde fazladır. Biz öğretmenlerimizin sorumluluklarını hafifletmek, onlara yardımcı olmak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Aygöl, Dodurga Ortaokulu'nda da LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, eğitim hayatlarında gösterecekleri gayret ölçüsünde gelecekte başarılı bir meslek hayatına kavuşabileceklerine dikkat çekti. Vali Aygöl, okuldaki incelemelerinin ardından Dodurga programına devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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