Bilecik Valisi Şefik Aygöl Muhtarlarla Buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Aygöl, muhtarları tebrik ederek vatandaşların taleplerine öncelik verileceğini belirtti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl muhtarlarla bir araya geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine giderek halkla buluşan Vali Aygöl'ü Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ağırladı. Vali Aygöl, Osmaneli Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıya katılarak muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Aygöl, yapılan hizmetlerden dolayı muhtarları tebrik etti ve vatandaşların taleplerine her zaman öncelik verileceğini ifade etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika