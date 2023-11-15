Bilecik Valisi Şefik Aygöl Muhtarlarla Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl muhtarlarla bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine giderek halkla buluşan Vali Aygöl'ü Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ağırladı. Vali Aygöl, Osmaneli Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıya katılarak muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Aygöl, yapılan hizmetlerden dolayı muhtarları tebrik etti ve vatandaşların taleplerine her zaman öncelik verileceğini ifade etti. - BİLECİK