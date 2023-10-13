Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kenti havadan inceledi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'le birlikte helikopterden kenti inceleyerek, yatırımları, ormanlık alanları ve trafik hareketliliğini denetledi. Vali Aygöl, bölge ve şehir içi trafiğine dair tedbirleri sürdüreceklerini belirtti ve halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, farklı noktalardan kenti havadan inceledi.
Vali Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'le helikopterden incelemede bulunarak, kentteki yatırımları, ormanlık alanları ve trafik hareketliliğini denetledi.
Jandarma ve Emniyet Trafik Şube sorumlularından bilgi alan Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, bölge ve şehir içi trafiğine dair tedbirleri sürdüreceklerini bildirdi.
Aygöl, halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.