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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kenti havadan inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek'le birlikte helikopterden kenti inceleyerek, yatırımları, ormanlık alanları ve trafik hareketliliğini denetledi. Vali Aygöl, bölge ve şehir içi trafiğine dair tedbirleri sürdüreceklerini belirtti ve halkın huzuru ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.