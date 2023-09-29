Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl: Hiçbir camii imamsız kalmayacak

Politika Haberleri

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Müftülüğünde Müftü Ali Erhun ve çalışanlar ile bir araya gelerek, merkez ve ilçelere ait personel durumu ve din hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Vali Aygöl, yapılan Kur'an kurslarının denetimleri ve işlenme şekilleri hakkında detaylı bilgiler aldıktan sonra, 'Cuma günleri cemaati olan hiçbir cami imamsız bırakılmayacak' talimatını verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Hiçbir camii imamsız kalmayacak" dedi.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik İl Müftülüğünde Müftü Ali Erhun ve çalışanlar ile bir araya geldi. Vali Aygöl, merkez ve ilçelere ait personel durumu ve din hizmetleriyle ilgili bilgi aldı. Yapılan Kur'an kurslarının denetimleri, işlenme şekilleri ile ilgili de detaylı bilgiler alan Vali Aygöl, "Cuma günleri cemaati olan hiçbir cami imamsız bırakılmayacak" talimatını verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bilecik Valiliği Bilecik Müftü Politika Haberler

title