Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den güzel projeler açıklaması

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik İl Genel Meclisi toplantısında yapılan ve yapılması beklenen projeler hakkında değerlendirme yaptı. Aygöl, Bilecik halkına hizmet etmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl önünde güzel projeler olduğunu belirtti.

Vali Aygöl Bilecik İl Genel Meclisinin Eylül ayı toplantısında Bilecik İl Özel İdaresinde meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bilecik hakkında yapılan ve yapılması beklenilen projeler ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Vali Aygöl Bilecik'e geldiği günden bu yana sürekli ve devamlı olarak halka hizmet adına çalışmaya başladı. Bilecik halkına hizmet edeceklerini vurgulayan Vali Aygöl, "Gayretle 220 bin Bilecikli'ye hizmet edeceğiz. Önümüzdek süreçte elbirliği ile güzel işlere imza atacağız. Güzel projelerle tüm Bilecik halkını rahata kavuşturacağız. Sizler için çalışmalara devam ediyoruz" sözlerinde bulundu. - BİLECİK