Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelerek Bilecik adına yapılan çalışmaların takibini gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Vali Aygöl, Bilecik adına yapılan çalışmaların takibini gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Vali Aygöl, "Bilecik adına yapılan çalışmaların takibini yapmaya devam ediyorum. Kurumları tek tek dolaşıyor ve neler katabildiklerine bakıyorum. Bu değerli topraklarda hizmet vermek en önemli hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı. - BİLECİK