Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na iadeyi ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na iadeyi ziyaret yaparak, Bilecik için neler yapılabiliniri masaya yatırdılar. İkili Bilecik'e yapılan ve yapılması planlanan projeleri ele aldı ve 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün maddi imkansızlıklarını masaya yatırdı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na iadeyi ziyaret yaparak, Bilecik için neler yapılabiliniri masaya yatırdılar.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaparken, 10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na iadeyi ziyaret yaptı. İkili Bilecik'e yapılan ve yapılması planlanan projeleri ele alarak, ardından 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün maddi imkansızlıklarını masaya yatırdı. Subaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Şehrimize yeni atanan Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün iadeiziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Nazik ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK