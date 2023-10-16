Haberler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında Toplantı Gerçekleşti

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlendi. Toplantıda Bilecik'te yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuşuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında toplantı gerçekleşti.

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı, BEBKA Hizmet Merkez Ofisinde, Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katılım gösterdi. Toplantıda Bilecik'te yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuşuldu. Yeni projelerinde plan ve programı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bilecik Valiliği Bilecik Politika Haberler

title