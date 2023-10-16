Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında Toplantı Gerçekleşti
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BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlendi. Toplantıda Bilecik'te yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuşuldu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında toplantı gerçekleşti.
BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı, BEBKA Hizmet Merkez Ofisinde, Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan katılım gösterdi. Toplantıda Bilecik'te yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuşuldu. Yeni projelerinde plan ve programı yapıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika