Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Basın İlan Kurumu yetkilileriyle görüştü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede basın adına yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ziyaretine gelen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Aygöl ve BİK heyeti arasında, basın adına yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Basının kamuoyunun sesi olduğunu vurgulayan Vali Aygöl "Her zaman için basın sesimiz ve kulağımızdır. Basın İlan Kurumu üyeleri ile görüşmemizde ne gibi çalışmalar yürütebileceğimizi konuştuk. Genel Müdür Cavit Erkılınç ise bizlere yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı" sözlerinde bulundu. - BİLECİK