Bilecik Valisi Aygöl, Muhtarlar Günü'nde Muhtarları Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bilecik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Aygöl ; "Aziz Milletimize fedakarca hizmet eden, Devlet ile Millet arasındaki bağı güçlendiren ve Demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden Muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Görevi başındaki muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz"dedi. - BİLECİK