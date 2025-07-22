Bilecik'te Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te 3 gündür süren ve 4 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldı. Yumaklı, "Bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele ettik. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla'da devam eden yangınlar" dedi.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar köyünde herhangi bir risk kalmadığı için dönüşler kontrollü bir şekilde başladı. Bilecik Osmaneli ilçe sınırları içerisindeki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerindeki 340 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgeye alındılar. Bu köylerde şu an için AFAD tarafından tespitlerimizde 6 depo amaçlı kullanılan küçük ölçekli yapı zarar gördü. Yangının Osmaneli ilçe merkezine ulaşmasıyla birlikte D-650 karayolu tedbiren kapatılarak, Osmaneli ilçe merkezine yönlendirildi. Yangın süresince gece ve sabah saat 11.00'e kadar yoğun duman ve sis sebebiyle hava araçlarımız çalışamaz duruma gelmişti. Saatte yaklaşık hızı 50 kilometreye yaklaşan rüzgar, kararsız rüzgar, belli bir yönde ilerlediğini düşünerek pozisyon aldığımız ama daha sonra terse dönerek arkadaşlarımızın da zaman zaman tehlike atlattığı bir ortam bize yaşattı maalesef. Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var"

Bakan Yumaklı, "Sakarya'da başlayıp Bilecik'e geçen bu yangının dışında farklı illerde yangınlarla da mücadele etti ekiplerimiz. Bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele ettik. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor enerjilerinin düşürüldü ve gece boyu müdahaleyle inşallah yarın itibari ile güzel haberler vereceğimiz yönünde. Yangınla alakalı herhangi bir can kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, mutluluğum" dedi. - BİLECİK