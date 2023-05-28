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Bilecik'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı

Bilecik'te sandıkların yüzde 100'ü açıldı

Politika Haberleri

Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Bilecik'te sandıkların yüzde 100'ü açılırken 148 bin 508 seçmen sandığa giderken, 146 bin 261 oy geçerli sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan 78 bin 191 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 68 bin 70 oy aldı. Bu oylara göre Erdoğan yüzde 53,46 olurken, Kılıçdaroğlu yüzde 46,54'de kaldı. Bilecik il genelinde 2 bin 247 oy geçersiz sayıldı.

Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Bilecik'te sandıkların yüzde 100'ü açılırken 148 bin 508 seçmen sandığa giderken, 146 bin 261 oy geçerli sayıldı. Bilecik il genelinde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 78 bin 191 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 68 bin 70 oy aldı. Bu oylara göre Erdoğan yüzde 53,46 olurken, Kılıçdaroğlu yüzde 46,54'de kaldı.

Öte yandan Bilecik il genelinde 2 bin 247 oy geçersiz sayıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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