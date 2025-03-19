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Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Programı Düzenlendi

Bilecik'te Gönül Sofraları İftar Programı Düzenlendi
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Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu, Bilecik'te düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programı ile bir kez daha vurgulandı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte yerel basın mensupları ve STK temsilcileri bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu, Bilecik'te düzenlenen 'Gönül Sofraları' iftar programı ile bir kez daha vurgulandı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, şehrin yerel basın mensupları ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri buluştu. Yemek organizasyonu, toplumun farklı kesimlerini aynı masa etrafında bir araya getirerek gönül bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

İftar programı sırasında konuşan Serkan Yıldırım, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, "Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi. Toplumumuzun her kesimi ile dayanışmamızı pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Programa katılan yerel basın ve STK temsilcileri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür buluşmaların kentteki sosyal dokuyu güçlendirdiğine dikkat çektiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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