Bilecik'te Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi devam ediyor
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Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemi sürüyor. Hastanede tedavi gören vatandaşlar, evde sağlık hizmetleri ekipleri yardımıyla okullara giderek oy kullanıyor.
Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemi sürüyor.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin farklı servislerinde tedavileri devam eden vatandaşlar, Bilecik Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla okullara giderek oy kullandı.
Sağlık ekiplerince hastaneden alınan kas hastası Ömer Çelebi, ambulansla Kozabirlik İlkokulu'na getirildi.
Çelebi, eşi Hatice Çelebi ile görevlilerin yaptığı kimlik kontrolünün ardından oy kullanma işlemini 1102 numaralı sandıkta gerçekleştirdi.
Ömer Çelebi, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Bilecik'te evde sağlık hizmetleri vasıtasıyla oy kullanacak, hastanelerde tedavi gören 7 seçmen bulunduğu öğrenildi.