Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığına Yeni Atama

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamlığına atanan Ahmet Tayyib Kahraman görevine başladı. Kahraman, Pazaryeri ilçesini daha iyi yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kaymakamlığına atanan Ahmet Tayyib Kahraman görevine başladı.

Ferhat Altay'ın Rize Ardeşen ilçesine atanmasının ardından Pazaryeri Kaymakamlığına, Bursa'da dünyaya gelen evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Kahraman getirildi.

Görevine başlayan Kahraman, yaptığı açıklamada, "Bu bir hizmet yarışıdır. Pazaryeri ilçesi çok güzel bir yer burayı daha iyi yapmak için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Sivas Altınyayla'da görev yapan Kahraman'ın, 108. Kaymakamlık Kursu kura döneminde, dönem birincisi olarak görev yeri seçme hakkını Pazaryeri ilçesi için kullandığı öğrenildi.