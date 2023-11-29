Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçesi kabul edildi

Bilecik İl Genel Meclisi'nde yapılan toplantıda, Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2024 mali yılı bütçe tasarısı görüşülerek kabul edildi. Bütçe 280 milyon TL olarak belirlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçe tasarısı İl Genel Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik İl Genel Meclisi Kasım ayı son toplantısında Bilecik İl Özel İdaresi 2024 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl de katılırken, toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapor oylamaya sunuldu. Ardından 2024 bütçesi kabul edilirken, bütçe 280 milyon TL olarak belirlendi. - BİLECİK