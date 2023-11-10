Bilecik İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il içindeki güvenlik durumu değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.
Bilecik İl Güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi.
Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılarak Bilecik içi güvenlik durumu değerlendirildi. Yaşanan güvenlik sorunlarına yönelik çözümler istişare edildi. Düzenli olarak gerçekleşen toplantıda Vali Aygöl, yaptığı tüm çalışmaların Bilecik için olduğunu belirtti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika