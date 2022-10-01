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Bilecik haberi! AK Parti Bilecik'te stant açtı

Politika Haberleri

Bilecik haberi! AK Parti Bilecik'te stant açtı

Bilecik politika haberi: AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı ve Pazaryeri Panayırı'nda üye standı kurularak, yeni üyeler kazandırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Atatürk Parkı ve Pazaryeri Panayırı'nda üye standı kurularak, yeni üyeler kazandırıldı.

Atatürk Kent Meydanı ve Pazaryeri Panayırı'nda kurulan standa Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve il yönetim kurulu üyeleri de ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "'Hep Birlikte Daha Güçlü Bir Türkiye' inşa edebilmek için teşkilatımıza üye olmaları için vatandaşlarımızı davet ettik. Üye olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştiren Başkan Yıldırım, üye kayıt çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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