Bilecik Belediye Başkanvekili Gazipaşa Mahallesi'nde Vatandaş ve Esnafı Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Gazipaşa Mahallesi'ndeki vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Gazipaşa Mahallesi'ndeki vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren BaşkanvekiliSubaşı, vatandaş ve esnaftan gelen talep ve görüşleri dinledi.

Subaşı, "Gazipaşa mahallemizde bulunan esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik ve vatandaşlarımızla sohbet ettik. Esnaf ve vatandaşımızla birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Bilecik için" dedi.

Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, istek ve görüşlerini dinleyen Başkanvekili Subaşı'na teşekkür etti.