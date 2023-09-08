Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Deresakarı köyünde salça kazanının başında

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Deresakarı köyü halkıyla bir araya gelerek, salça kazanının başına geçti.

Başkan V. Subaşı, merkeze bağlı Bilecik Deresakarı köyünde halk ile birlikte birçok etkinliğe katıldı. Çaylarını içip salçalarını karıştırdı. Köy halkının tek, tek halini hatrını sorup onları dinledi. Bilecik Belediyesinin dağıttığı fidelerin ekildiği tarlaları gezdi. Köy halkı başkanın bu yaklaşımını çok samimi bulurken Başkan Subaşı ise sosyal medyasından yaptığı paylaşım ile "İyi gelmez mi hiç mis gibi köy havası. Deresakarı halkımız ile bugün dolu dolu bir gün geçirdik. Son olarak Bilecik Belediyemizin dağıttığı fidelerin ekili olduğu tarlarda duygulandık ve gururlandık. Çiftçiye destek, toprağa bereket" sözlerinde bulundu. - BİLECİK