Bilecik Belediye Başkanı Engelsiz Yarınlar Derneği ile Toplantı Gerçekleştirdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'yle (BİEYDER) +1 Mutluluk Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisinde toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda özel gereksinimli vatandaşlar için yapılabilecek projeler hakkında konuşuldu. Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik daha fazla projeyi hayata geçirmeyi hedefleyen Başkan V. Subaşı "Bugün BİEYDER ile bir araya geldik. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bugün burada bu yapılan toplantıda yeni projelerle ilgili sohbet ettik" sözlerinde bulundu.

Toplantı esnasında tesis çalışanının doğum gününü de kutlamayı unutmadılar. Tesis çalışanına mutluluklar dileyen Başkan V. Subaşı "Yeni yaşının Rabia'ya sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Belirtmeden geçemeyeceğim içtiğim en güzel kahve Rabia ve Ahmet'in elindendi. Tadına bakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı tesisimize ziyarete bekliyoruz" sözlerinde bulundu. - BİLECİK