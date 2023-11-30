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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi

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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda aday adaylarının açıklandığı süreç değerlendirildi ve yerel seçimlere hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İl Başkanı Yıldırım'a, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. Toplantıda aday adaylarının açıklandığı süreç değerlendirildi. Yaklaşan yeril seçimler karşısında hazırlıklarını yaptıklarını belirten Yıldırım, "Yerel seçimlere her zama için hazırlıklıyız. Parti olarak kazanacağız. Çalışmalarımıza şimdiden başlamak ve planlamak daha fazla kişiye ulaştıracaktır. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Servet Yılmaz Hisarcık AK Parti Bilecik Politika Haberler

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