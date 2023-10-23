AK Parti İl Yönetimi Osmaneli AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi. Yaklaşan seçimlerden dolayı saha çalışmalarının başladığını ve halkla buluşmaların devam edeceğini belirten Serkan Yıldırım, 'Ülkemizi, Türkiye yüzyılında hep birlikte ileriye taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Bilecik AK Parti Başkanı Serkan Yıldırım, saha çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Yönetimi Osmaneli AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın öncülüğünde yerel seçimler için görüşmeler yapıldı. Yaklaşan seçimlerden dolayı saha çalışmalarının başladığını ve halkla buluşmaların devam edeceğini belirten Serkan Yıldırım, "Ülkemizi, Türkiye yüzyılında hep birlikte ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK