Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'yı ziyaret etti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik'e atanan İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'ya ziyarette bulundu.

Beyti Kalaycı'yı makamında ziyaret eden İlkay Türkoğlu, hem yeni yerinde başarılar dilerken hem de projeler hakkında görüştüler. İlkay Türkoğlu, "İlimize atanan İl Emniyet Müdürümüz Beyti Kalaycı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Hem sohbet edip hem de projeleri değerlendirdik. Güvenlik ile ilgili emniyet güçlerinin bizlere her daim yardımcı olacağını belirtti. Kıymetli müdürümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerinde bulundu. - BİLECİK