Bilal Saygılı'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, 3 Kasım 2002'nin Türkiye'nin kaderinin değiştiği, milletin iradesinin yeniden tarih sahnesine yazıldığı kutlu bir gün olduğunu kaydetti.

Milletin güçlü desteğiyle Ak Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü gururla, onurla ve aynı heyecanla idrak ettiklerini belirten Saygılı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece siyasi değişim değil, medeniyet dirilişi yaşadığını ifade etti.

Saygılı, kutlu yürüyüşün millete sırtını dönmeyen, milletin sesiyle yol yürüyen bir anlayışın eseri olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım atarken, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu vizyon mazlumun umudu, güçlü Türkiye'nin inşası ve yerli-milli kalkınmanın ta kendisidir. AK Parti'nin farkı, iktidar olmakla yetinmeyip milletin gönlünde yer etmek olmuştur."