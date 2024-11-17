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Biden Yönetimi, Ukrayna'nın Rusya'ya Saldırılarında ABD Silahlarını Kullanmasına İzin Verdi İddiası

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı öne sürüldü. Bu karar, ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki politikasında önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

ABD'nin Rusya topraklarına yönelik saldırılarda Ukrayna'ya ABD yapımı silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi. Söz konusu kararın Ukrayna-Rusya savaşında ABD politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden kaynaklar, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ilk uzun menzilli saldırılarını gerçekleştirmeyi planladığını öne sürerek, Rusya topraklarına yönelik ilk saldırılarda muhtemelen 300 kilometre menzile sahip ATACMS roketlerinin kullanılacağını aktardı.

Beyaz Saray tarafından karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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