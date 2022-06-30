Biden yönetimi, Türkiye'ye potansiyel F-16 satışını destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'ye muhtemel F-16 savaş uçağı satışına destek verdiği aktarıldı.

Türkiye'nin dün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Türkiye'ye muhtemel F-16 savaş uçağı satışına destek verdiği aktarıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'nin güçlü savunma yeteneklerine sahip olmasının NATO'nun savunmasını güçlendireceğini ifade ederek, "ABD, Türkiye'nin savaş filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine ve dolayısıyla ABD'nin güvenliğine bir katkıdır" dedi.

Söz konusu savaş uçağı satışına ilişkin sürecin devam ettiğini aktaran Wallander, söz konusu satışın gerekli yasal süreçten geçmesi gerektiğini aktardı.

"ABD, Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi"

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi ise, Finlandiya ve İsveç ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak ABD'nin, Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmediğini aktararak, ABD'nin de Türkiye'den herhangi bir talebi olmadığını dile getirdi. Yetkili ayrıca, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebiyle ilgili devam eden teknik görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye mektup göndermişti

Türkiye, geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak istediği yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz mart ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin söz konusu F-16 satışı hakkında mektup göndermiş ve söz konusu satışın ABD çıkarlarına uygun olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika