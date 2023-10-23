Biden ve Netanyahu Gazze'ye yardımların devamını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısından bu yana Gazze sınırını geçerek ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılan ilk iki insani yardım konvoyunu memnuniyetle karşıladı. Liderler bu kritik yardımın Gazze'ye akışının devam edeceğini teyit ettiler. Liderler, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Hamas tarafından alıkonulan diğer tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları ve diğer sivillerin güvenli geçişlerinin sağlanması için devam eden çabaları ele aldı" denildi.