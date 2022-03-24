Biden: "Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlanacağını ve ABD'nin Ukraynalı göçmenleri memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu aktararak, "Putin, NATO'nun bölünmesine güveniyordu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderle Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya ve Rusya'ya yaptırımları ağırlaştırmaya devam edeceğini vurguladı. Biden, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgal eden katliamına başlamasından bu yana NATO ve Avrupalı müttefiklerimiz arasında üç önemli konuda mutlak bir birliğe sahip olduk. Birincisi, Ukrayna'yı askeri ve insani yardımla desteklemek, İkincisi, Putin'in ekonomisini felç etmek ve eylemlerinden dolayı onu cezalandırmak için şimdiye kadarki en büyük ekonomik yaptırım rejimini uygulamak ve üçüncüsü, NATO müttefiklerimizin doğu kanadını güçlendirmek. Bunların üçünü de gerçekleştirdik. Bugün, bu çabaları sürdürmeye ve onları güçlendirmeye kararlıyız" diye konuştu.

" Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağız"

Biden, "ABD, ben başkan olduğumdan beri Ukrayna'ya 2 milyar doların üzerinde askeri teçhizat sağlamayı taahhüt etti. Bugün ABD'nin Ukrayna'daki savaştan etkilenen milyonlarca Ukraynalıya yardım sağlamak için 1 milyar dolardan fazla insani yardım taahhüdü vermeye hazır olduğunu duyuruyorum" şeklinde konuştu.

Biden, "Birçok Ukraynalı mülteci Avrupa'da evlerine daha yakın bir yerde kalmak isteyecektir. Ancak, 100 bin Ukraynalıyı ABD'de memnuniyetle karşılayacağız. Ukrayna ve komşu ülkelerde demokratik direnci desteklemek ve insan haklarını savunmak için 320 milyon dolar yatırım yapacağız. dedi.

"NATO hiçbir zaman bu kadar birleşik olmamıştı"

Gıda güvenliği ve enerji güvenliği konusunda ABD'nin G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon halinde olduğunu söylen Biden, ayrıca 400'den fazla kişi ve kuruluşa yönelik yeni yaptırımların uygulandığını söyledi. Biden, "NATO topraklarını savunmak için şu anda Avrupa'da konuşlanmış 100 bin ABD kuvvetine ek olarak, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da yeni konuşlandırmalar yaptık. NATO hiçbir zaman bugünkünden daha birleşik olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"Putin kimyasal silah kullansaydı cevap verirdik"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kimyasal silahlar kullanması durumunda ABD'nin yanıt vereceğini, ancak yanıtın duruma bağlı olacağını ifade etti. Biden, istihbarat konusunda bilgi veremeyeceğini belirterek, "Kimyasal silah kullanırsa yanıt veririz. Müdahalenin niteliği, kullanımın niteliğine bağlı olacaktır" dedi.

"Putin, amaçlarının tam tersini elde ediyor"

Putin'in ilk görüşmelerinde kendisine NATO ittifakının bir arada kalmayacağına inandığını belirttiğini söyleyen Biden, "Putin, NATO'nun bölünmesine güveniyordu. Aralık ayında ve ocak başında onunla yaptığım ilk konuşmalarda, bu uyumu sürdürebileceğimizi düşünmediğini bana açıkça söyledi. NATO hiçbir zaman bugünkünden daha fazla birlik olmadı. Putin, Ukrayna'ya girmesinin bir sonucu olarak sahip olmayı amaçladığının tam tersini elde ediyor" şeklinde konuştu.

Çin'i yaptırımlar konusunda uyardı

Biden, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'daki savaşında yardım sağlaması durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel ekonomik sonuçların olacağını belirterek, "Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile konuyla ilgili çok basit bir görüşme yaptım. Xi'nin Rusya'ya yardım etmesinin sonuçlarını anladığını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Gıda kıtlığı üzerinde çalışıyoruz"

Batılı liderlerin gıda kıtlığını tartıştığını belirten Biden, Ukrayna ve Rusya'dan gelen buğday tedariklerinin küresel buğday ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydetti. Biden, "G7'de hem dünyanın en büyük üçüncü buğday üreticisi olan ABD hem de büyük bir üretici olan Kanada'nın gıdayı nasıl daha hızlı çoğaltıp yaygınlaştırabileceğini konuştuk. Buna ek olarak, tüm Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri, gıda gönderme konusundaki ticari kısıtlamaları kaldırmaya çağırdık. Avrupalı dostlarımızla gıda kıtlığıyla ilgili endişeleri hafifletmek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. - BRÜKSEL