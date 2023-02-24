Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden: "Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak"

Politika Haberleri

Biden: 'Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak'

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 1'inci yıldönümünde sosyal medya hesabından Ukrayna'ya destek mesajı paylaştı. Biden yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde söylediğimi bugün tekrarlayacağım. Bir imparatorluğu yeniden kurmaya kararlı bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini yok edemez. Vahşet asla özgürlerin iradesini ezemez. ve Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla" ifadelerini kullandı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan fotoğrafına yer verdiği paylaşımında ise, "Bugün, bombaların düşmeye başlamasından bir yıl sonra, Ukrayna hala bağımsız ve özgür. Herson'dan Harkiv'e Ukraynalılar topraklarını geri aldı. ve geçen yıl Rusya'nın elinde tuttuğu toprakların yarısından fazlasında Ukrayna bayrağı bir kez daha gururla dalgalanıyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Ukrayna Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title