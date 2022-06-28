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Biden: "Texas'taki olay korkunç ve yürek parçalayıcı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
Biden: 'Texas'taki olay korkunç ve yürek parçalayıcı'

ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 50 göçmenin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili, "San Antonio'daki trajik can kaybı korkunç ve yürek parçalayıcı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 50 göçmenin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili, "San Antonio'daki trajik can kaybı korkunç ve yürek parçalayıcı" dedi.

ABD'nin Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 50 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaşanan olaya ilişkin açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Biden, "San Antonio'daki trajik can kaybı korkunç ve yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin yetkililerin çalışmalarına minnettar olduğunu kaydeden Biden, "Olaylara ilişkin gerçekler yeni yeni ortaya çıkarken ve soruşturmayı İç Güvenlik Bakanlığı yürütürken elde edilen ilk verilere göre, tehlikeye attıkları hayatları umursamayan insan kaçakçıları bu trajiğe neden oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın göçmenlerin hayatını söndüren suç şebekesinin peşine düşülmesi gerektiğini kaydeden Biden, "İki hafta önce Los Angeles'ta kaçakçılıkla mücadele kampanyası başlattığımızı duyurmuştum. İlk üç ayda 2 bin 400 gözaltı yaptık" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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