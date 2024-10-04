Biden: Orta Doğu'da Topyekun Savaş Olacağına İnanmıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da "topyekun bir savaş" olacağına inanmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da tam kapsamlı bir savaşın önlenebileceğinden ne kadar emin olduğu sorulan Biden, "Yağmur yağmayacağından ne kadar eminsiniz? Bakın, topyekun bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bunu önleyebiliriz. Ancak henüz yapılacak çok şey var" dedi. İsrail'e destek için Amerikan birliklerinin gönderilip gönderilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Biden, "Biz zaten İsrail'e yardım ettik. İsrail'i koruyacağız" ifadesini kullandı.

Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırması ve İran'ın füzelerle İsrail'i hedef alması bölgede geniş kapsamlı savaş çıkabileceği endişelerini arttırmıştı. - WASHINGTON