Biden, Netanyahu ile görüşmede Gazze'deki hastane saldırısını Hamas'a yükledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temasları kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıyla ilişkin, 'Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer takım (Hamas) yapmış' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail temasları kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıyla ilişkin, "Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer takım (Hamas) yapmış" dedi.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastane saldırısını İsrail'in düzenlemediğini ileri sürdü. Biden, "Hamas'ın yaptığı kötülükler ve zulümler DEAŞ'ı daha rasyonel gösteriyor. Amerikalılar sizinle birlikte yas tutuyor. Amerikalılar endişeli. Hamas'ın Filistin halkının tamamını temsil etmediğini unutmamalıyız. Onlara sadece acı getirdiler. Dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyorum. Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil, diğer takım yapmış" dedi.

HAMAS: İSRAİL SALDIRIDAN DOĞRUDAN SORUMLUDUR

Hamas'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır. İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor" denilmişti.